Giugliano, ambiente e salute: gli studenti del Cartesio in Consiglio comunale

La scuola come luogo di formazione, consapevolezza e cittadinanza attiva. È questo il messaggio che arriva dal Liceo Cartesio di Giugliano, i cui studenti Raffaele Compagnone e Mariarca Cosentino sono intervenuti l’altra mattina alla seduta del Consiglio comunale dedicata alla questione di Taverna del Re e all’emergenza dei roghi nella Terra dei Fuochi.

Giugliano, ambiente e salute: glistudenti del Cartesio in Consiglio comunale

Attraverso la lettura di un comunicato, i due studenti hanno portato all’attenzione delle istituzioni il punto di vista delle nuove generazioni su temi che riguardano direttamente la tutela dell’ambiente, la salute pubblica e il futuro del territorio. Un intervento che ha testimoniato maturità, senso di responsabilità e volontà di partecipare attivamente al dibattito su una delle questioni più delicate per l’area.

La presenza di Raffaele e Mariarca rappresenta, per il Liceo Cartesio, un esempio concreto del ruolo educativo della scuola, chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze, ma anche a promuovere il pensiero critico, la sensibilità sociale e la partecipazione democratica. Valori che si traducono nella capacità di informarsi, prendere posizione e contribuire, con consapevolezza, alla vita della comunità.

L’istituto esprime orgoglio per i due studenti, che hanno saputo trasformare il percorso formativo in un’occasione di impegno civile, dando voce alle preoccupazioni e alle istanze di una generazione che chiede attenzione, responsabilità e risposte concrete sul futuro del proprio territorio.

La loro partecipazione conferma come il dialogo tra scuola e istituzioni possa rappresentare uno strumento fondamentale per formare cittadini consapevoli e protagonisti della vita pubblica.

Perché il compito della scuola non si esaurisce nella formazione degli studenti, ma si realizza pienamente quando contribuisce a far crescere cittadini capaci di riconoscere i problemi, assumersi responsabilità e non voltarsi dall’altra parte.

Comunicato stampa