Un’altra vittima che si aggiunge all’elenco delle tante vittima delle Terra dei Fuochi. Questa volta a perdere la vita è Concetta Riccio, 44enne di Giugliano. La notizia sta rimbalzando in queste ore sui social, cogliendo di sorpresa tantissimi amici e conoscenti. La donna, paziente oncologica, ha perso la sua battaglia con la malattia con cui stava lottando.

Giugliano, altra vittima della Terra dei Fuochi: Concetta muore a 44 anni

In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio e vicinanza sui social. “Non mi aspettavo stamattina di leggere la notizia della tua scomparsa!Incredula, arrabbiata e vicina al dolore dei tuoi cari. Ciao Concetta Riccio, ti porterò per sempre nei miei ricordi”, scrive Lucrezia. “Una notizia che non avrei mai voluto sentire. Resterai per sempre nei cuori di tutti noi. Buon viaggio, amica”, il commento di Giandomenica. E infine Rossana: “Adesso sarai con la tua mamma, veglia suoi tuoi”.

I funerali

Concetta lascia un marito, Luigi, noto assicuratore per una nota compagnia nazionale, e la figlia Rosa. Lei era conosciuta in città anche per essere la titolare di un’agenzia immobiliare in via San Vito. I funerali della 44enne si terranno domani, 5 novembre, presso la Parrocchia SS dell’Annunziata di Giugliano alle 15 e 30. Attesi in molti per il loro ultimo saluto.