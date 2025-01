Giugliano, all’istituto Kindergarten tutto pronto per l’open day

Giugliano. Avrà luogo sabato 11 gennaio in via Roma a Giugliano, l’open day dell’istituto Kindergarten. Porte aperte dalle 9,00 alle 12,30 per scoprire le attività, i progetti, la didattica e i laboratori della storica scuola giuglianese, presente sul territorio da 50 anni, in vista della campagna di iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026.

Una scuola che cura nel dettaglio il piano dell’offerta formativa grazie all’esperienza degli insegnanti e che oltre alla classica didattica tradizionale fonde con metodi all’avanguardia attività laboratoriali che stimolano la creatività e la fantasia degli alunni. Tra i vari progetti troviamo corso di lingua inglese con insegnante madrelingua, laboratorio di scienze, progetti musicali e teatrali, pon e potenziamento stem.