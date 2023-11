Giugliano impegnato quest’oggi nel secondo turno di Coppa Italia serie c. Alle 16:15 allo stadio De Cristofaro arriva il Latina, Giugliano che nel precedente turno ha eliminato il Benevento ai calci di rigori e che cercherà l’approdo agli ottavi di finale battendo i pontini che in campionato risiedono nelle zone alte della classifica.

Al De Cristofaro arriva il Latina per il secondo turno di coppa Italia

Latina reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Crotone, mentre il Giugliano è reduce da due splendide vittorie con Turris e nel match casalingo di domenica con il Brindisi vinto per 3-0 dagli uomini di Bertotto. Molto probabilmente ci sarà qualche piccola rotazione per dare la possibilità di mettersi in mostra a chi non è riuscito a trovare molto spazio in campionato. Gara secca, previsti nel caso supplementari e rigori. Chi passa il turno affronta Pescara o Pineto.