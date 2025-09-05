In un momento di transizione tecnica, con il futuro della panchina ancora in fase di definizione – Gianluca Colavitto è infatti vicino all’addio, mentre Mirko Cudini si profila come il suo probabile successore – il Giugliano Calcio 1928 guarda avanti e inizia a costruire le basi per il futuro partendo dalla rosa.

Giugliano, Alessio Nepi rinnova fino al 2027: il club punta sul bomber per il futuro

Uno dei primi tasselli è rappresentato dall’attaccante Alessio Nepi, che ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con il club campano fino al 30 giugno 2027.

L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale della società, che ha comunicato con soddisfazione il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo biennale del calciatore classe 2000. Nepi, arrivato a Giugliano nel mercato invernale dello scorso gennaio, si è messo subito in evidenza, risultando determinante nella seconda parte della stagione con sei reti che hanno contribuito in maniera decisiva al raggiungimento dei playoff promozione.

Il buon momento dell’attaccante marchigiano è proseguito anche in questo avvio di nuova stagione. In sole tre presenze ufficiali tra Coppa Italia e campionato, Nepi ha già messo a segno quattro gol, confermando le sue qualità e dimostrando di essere un elemento fondamentale nello scacchiere offensivo del Giugliano.

Con questo rinnovo, la dirigenza conferma la volontà di puntare su profili giovani ma già pronti per fare la differenza. Nepi, grazie alla sua capacità realizzativa e al rapido ambientamento nella realtà gialloblù, si candida a diventare uno dei simboli del nuovo corso sportivo che il club intende intraprendere nei prossimi anni.

Martina Ferraro