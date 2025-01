Giugliano, al via il rimpasto di giunta: ex viceprefetto di Napoli nominato assessore

È Pasquale Manzo il nuovo componente della giunta guidata da Nicola Pirozzi. Il sindaco di Giugliano ha protocollato oggi, 28 gennaio, il decreto di nomina ad assessore dell’ex viceprefetto di Napoli, classe ’46, a cui spetterà il ruolo di battistrada nel nuovo percorso di rinnovamento che il primo cittadino vuole imprimere alla sua azione di governo alla fine del suo mandato.

Giugliano, al via il rimpasto di giunta: ex prefetto di Napoli nominato assessore

A Manzo sono state trasferite diverse deleghe prima avocate da Pirozzi: nello specifico Transizione Ecologica, Ecologia e Ambiente, Terra dei Fuochi, Mercato Ortofrutticolo, Strutture sprotive, problematiche Campo Rom. L’ex vice della Prefettura di Napoli dovrà dunque affrontare molte questioni spinose, inclusa la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale come l’Anthares, di recente oggetto di un’inchiesta giudiziaria.

Al momento risultano confermati tutti gli altri assessori, ma non si escludono nuovi ingressi nella squadra di governo o qualche addio. Del resto Pirozzi già qualche mese fa aveva annunciato un rimpasto di giunta, proposito poi “congelato” in attesa della decisione del Gip di Napoli Nord sulla richiesta di ordinanza cautelare nei suoi confronti avanzata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto rifiuti Teknoservice, la stessa che vede indagato anche l’ex sindaco Antonio Poziello. Il rigetto degli arresti domiciliari ha ridato fiducia al primo cittadino e rafforzato la legittimità del suo mandato in vista dell’ultimo anno di questa consiliatura.