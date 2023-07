Al via questa mattina i lavori del progetto “Strade Nato” bloccato dal 2011. Un rifacimento che rientra nell’ambito di un’attività di riqualificazione dei principali assi viari della fascia costiera. Ad annunciarlo il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

Giugliano, al via i lavori “strade Nato” dopo 12 anni di attesa

“Abbiamo lavorato sodo – ha dichiarato Pirozzi -, abbiamo superato tutti gli ostacoli burocratici e finalmente con certezza posso comunicare che giovedì mattina partiranno lavori che consistono nella riqualificazione di via S. Nullo, di via Staffetta, di via Madonna del Pantano, di via Lago Patria e poi, alla fine, saranno realizzate due rotonde tra Lago Patria e via Domiziana. Un altro passo in avanti, un’altra chiara dimostrazione che siamo l’amministrazione dei fatti, della concretezza e non dei soliti proclami vuoti”.

Per l’avvio del cantiere questa mattina erano presenti, oltre al sindaco Nicola Pirozzi, anche il presidente del Consiglio Comunale, Adriano Castaldo, e vari consiglieri comunali. Nei prossimi mesi dovrebbe prendere il via anche il cantiere “Sogesid” per il completamento del sistema fognario sul litorale.