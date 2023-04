Un’aeroplano sorvola la città di Giugliano questa mattina. Il boato dei motori ha richiamato l’attenzione di centinaia di residenti tra via Oasi Sacro Cuore e via Antichi Giardini.

Giugliano, aereoplano sorvola la città: “E’ una dedica d’amore”

Ignoto l’autore dell’iniziativa. Tuttavia lo striscione attaccato alla coda del biplano che sta solcando i cieli giuglianesi non lascia spazio a dubbi sui motivi: “Vittoria ti amo”. Con tanto di cuore. Una dedica d’amore sui generis con cui un uomo ha voluto rendere omaggio alla sua amata. Non si sa se sia un’iniziativa fatta per farsi perdonare qualcosa o semplicemente per dichiarare i propri sentimenti.

Fatto sta che l’impresa aerea non è passata inosservata. In tanti, questa mattina, tra le 11 e le 12, sono rimasti con il naso all’insù per decifrare le ragioni di quell’insolito volo a bassa quota sui tetti della periferia giuglianese e leggere così il messaggio stampato sullo striscione sventolante. Speriamo almeno che la dedica non sia sfuggita all’attenzione della diretta interessata, cioè Vittoria, e abbia ottenuto l’effetto sperato.