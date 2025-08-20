La città di Giugliano saluta per l’ultima volta Paolo Vassallo, spentosi all’età di 85 anni nella sua abitazione. Ex ufficiale sanitario e già vigile urbano, Vassallo era una figura conosciuta e stimata in tutta la comunità. I funerali si terranno oggi alle ore 18.30 presso la chiesa di San Marco, in via Camposcino.

Giugliano. Addio a Paolo Vassallo: ex vigile urbano e ufficiale sanitario, aveva 85 anni

Dopo aver prestato servizio come vigile urbano, Vassallo aveva intrapreso il percorso all’interno dell’ufficio sanitario, distinguendosi per serietà e senso del dovere. Negli anni ’70 diede vita a una delle sue intuizioni più durature: la fondazione dello studio Carlea in via Cumana, la prima agenzia di pratiche auto a Giugliano.

Un’iniziativa che segnò una svolta per la città, garantendo un punto di riferimento affidabile e innovativo ai cittadini. Lo studio, portato avanti oggi dalla figlia Patrizia e dai nipoti Pasquale e Paolo Stanzione, rappresenta l’eredità concreta del suo impegno e della sua visione.