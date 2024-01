La città di Giugliano è a lutto per la prematura scomparsa di Immacolata Romano, una giovane mamma di soli 41 anni. La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile per la sua famiglia e per chiunque l’avesse conosciuta.

Immacolata Romano lascia il marito e tre figli. La sua morte è seguita a una lunga e coraggiosa lotta contro il cancro. La notizia della sua dipartita ha immediatamente raggiunto ogni angolo della città, suscitando un’ondata di tristezza e solidarietà.

Addio a Immacolata Romano: social invasi di messaggi di cordoglio

Numerosi messaggi di condoglianze e supporto hanno invaso i social media, evidenziando quanto la signora Romano fosse amata e rispettata nella sua città. “Mi dispiace tanto. Condoglianze, veglia sui tuoi figli che tanto avevano bisogno di te” si legge, e ancora: “Che dispiacere… porterò nel cuore il tuo sorriso e l’amore che avevi per i tuoi figli…”.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa del Sacro Cuore di Giugliano. Una folla commossa si è radunata per rendere omaggio all’amata donna, testimoniando il profondo impatto che ha avuto sulla vita di coloro che le erano vicini.