Ritorna la paura sulla fascia costiera di Giugliano. Questa notte un furto boato è stato avvertito a Varcaturo. Un ordigno è stato piazzato infatti davanti alla saracinesca del centro scommesse Better di via Ripuaria ma la forte esplosione ha causato danni anche a diversi negozi adiacenti, stamattina momentaneamente chiusi per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e le attività di ripristino. Un episodio simile è avvenuto nel dicembre 2021, con una bomba piazzata sempre davanti ad un’agenzia di scommesse situata a circa 200 metri da quella colpita stanotte. Sul caso ora sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato del locale commissariato. Massimo riserbo degli inquirenti mentre prosegue la conta dei danni. Ai nostri microfoni parla la proprietaria dei locali colpiti.

VIDEO: