Nei guai un imprenditore di Giugliano titolare di un’azienda di vendita e noleggio di macchine industriali. Sotto chiave un’area da 20mila metri quadri.

Giugliano, abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti: nei guai noto imprenditore

I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e a personale dell’ufficio tecnico comunale, hanno denunciato un 74enne incensurato di Giugliano in Campania. Si tratta dell’amministratore di un’azienda specializzata in vendita, noleggio e manutenzione di macchine per la logistica industriale, giardinaggio e movimentazione merci.

Secondo quanto documentato sul posto, l’attività era priva delle previste autorizzazioni ambientali per lo scarico di acque in fogna e della documentazione relativa alla formazione dei dipendenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rilevati anche abusi edilizi

Rilevate anche alcune strutture costruite senza alcuna autorizzazione o titolo edilizio. Sequestrata un’area di circa 20mila metri quadri. Il 74enne dovrà rispondere di abusivismo edilizio, smaltimento illecito di rifiuti, scarichi in fogna senza autorizzazione e mancata formazione dei dipendenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.