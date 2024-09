Giugliano di Valerio Bertotto va tutto bene e ritorna in campo stasera allo Zaccheria alle 20:45, soprattutto dopo la vittoria con il Catania. In conferenza pre gara il mister ha lasciato intendere che non teme la reazione dei rossoneri ma si aspetta un Foggia aggressivo. Non ci dovrebbe essere cambiamenti, in campo dovrebbero scendere gli stessi undici che hanno vinto contro gli etnei.

Foggia in cerco di riscatto, Giugliano di continuità

I rossoneri arrivano dalla pesantissima sconfitta per 4-0 subìta contro il Benevento e sono chiamati a rialzare immediatamente la testa, ma dall’altra parte troveranno una compagine in buonissimo stato di forma, reduce dall’affermazione per 3-2 sul Catania e più in generale in grado di ottenere ben quattro risultati positivi nelle prime cinque uscite stagionali (l’unico passo falso alla quarta giornata, ko 3-1 contro l’Audace Cerignola). I tigrotti si trovano attualmente in sesta posizione a quota 8, a -4 dal vertice e a -2 dal terzo gradino del podio occupato a pari merito da Potenza, Monopoli e Audace Cerignola.

PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Carillo, Camigliano, Felicioli; Gargiulo, Danzi, Vezzoni; Emmausso, Murano, Millico. All. Brambilla

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera; De Rosa, Maselli, Giorgione; Ciuferri, Padula, Njambe. A.. Bertotto