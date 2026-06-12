Giugliano, 80 anni di repubblica: lectio magistralis del Prefetto Michele Di Bari

Ottant’anni di Repubblica, tra valori costituzionali, diritti e partecipazione democratica. A Palazzo Palumbo, a Giugliano, si è tenuto il primo appuntamento del progetto nazionale promosso dall’Istituto di Studi Politici San Pio V, dedicato alla centralità della Costituzione nella società contemporanea.

L’incontro si è aperto con un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stato caratterizzato dalla lectio magistralis del Prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha richiamato la necessità di costruire nelle città non solo cantieri di cemento e infrastrutture, ma soprattutto cantieri culturali ed etici, capaci di formare le nuove generazioni nel solco dei principi della Costituzione. Un tema al centro anche degli interventi dei relatori presenti.

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