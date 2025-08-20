Nella giornata di domenica, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 70 anni residente a Giugliano, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Giugliano, 70enne arrestato: dovrà scontare oltre 5 anni di carcere per ricettazione e truffa

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei controlli predisposti sul territorio. Durante il servizio, i poliziotti hanno fermato un’auto in transito in via Leopardi, a Fuorigrotta. Alla guida si trovava il 70enne, sottoposto subito a verifica.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso aprile dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento stabilisce che il prevenuto dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni e 8 mesi di reclusione.

Le condanne riguardano reati di ricettazione e truffa, commessi a Poggiomarino nel 2010 e a Napoli nel 2015. Il 70enne è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il carcere competente, dove sconterà la pena stabilita