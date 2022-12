È stato accoltellato, a bordo della sua auto, probabilmente durante un tentativo di rapina. Vittima un 44enne di Arzano, con precedenti, attualmente ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore.

Giugliano, 44enne di Arzano accoltellato mentre è in auto con una donna

Nonostante sia stato colpito da diversi fendenti, l’uomo non è in pericolo di vita. Il ferimento è avvenuto a Giugliano, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Stando alle prime informazioni disponibili, il 44enne pare fosse alla guida della sua vettura, in compagnia di una donna, quando sarebbe stato fermato e avvicinato da due sconosciuti. Questi, forse con l’intenzione di rapinarlo, lo avrebbero accoltellato in diverse parti del corpo.

Non è chiaro se sul posto siano intervenuti i sanitari del 118 o se la vittima abbia raggiunto con i mezzi propri il pronto soccorso dell’ospedale frattese. Nel frattempo le indagini sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Frattamaggiore che, poco prima della mezzanotte, sono giunti all’ospedale “San Giovanni Di Dio” per ascoltare l’uomo, la cui versione è al vaglio degli investigatori.