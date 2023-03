Tra le urla e il pianto disperato del loro figlioletto ha inveito e aggredito la compagna. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno evitato il peggio. L’uomo, un 29enne, con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Giugliano, picchia la compagna davanti al figlioletto in lacrime: arrestato 29enne

Poco prima il 29enne, ubriaco, aveva cacciato di casa la donna insieme al piccolino per poi aggredirla. Sul posto, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno cercato di bloccare il giovane. Ma nonostante la presenza dei Carabinieri, il 29enne ha continuato ad inveire contro la compagna. Con non poche difficoltà, gli uomini della benemerita sono riusciti a fermarlo. Nei suo confronti è scattato l’arresto; i militari lo hanno poi accompagnato al carcere di Poggioreale.

Le altre operazioni

Durante il servizio a largo raggio i carabinieri hanno denunciato due fratelli di 40 e 38 anni trovati in possesso di una mazza da baseball che è stata sequestrata. Denunciato anche un 15enne per guida senza patente con recidiva nel biennio.

Non sono mancati i controlli al codice della strada con un mezzo sequestrato e sanzioni per un totale di 23.600 euro: guida senza assicurazione, guida con veicolo sprovvisto di revisione e guida senza patente le contestazioni più “gettonate”. In tutto sono state 42 le persone identificate e 23 i veicoli controllati. I servizi, fanno sapere i militari, continueranno anche nei prossimi giorni.