Giugliano. Un’altra notte segnata dalla violenza tra giovanissimi. I carabinieri della Tenenza di Melito sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove era stato accompagnato un ragazzo di 13 anni con evidenti traumi al volto.

Secondo una prima ricostruzione, il minore sarebbe stato picchiato con calci e pugni in faccia nel corso di una lite con un coetaneo. L’episodio si sarebbe verificato nei pressi del McDonald’s di via Appia Sud, a Giugliano.

Giugliano, 13enne picchiato a calci in faccia nei pressi del McDonald’s

Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero scatenato l’aggressione, ma è verosimile che i due ragazzi si conoscessero. La dinamica è al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto. Il 13enne ha riportato traumi multipli al volto: i sanitari gli hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali, oltre a contusioni e distorsioni a faccia e collo. Dopo le cure del caso, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

I carabinieri hanno avviato accertamenti per identificare il responsabile e chiarire ogni aspetto della vicenda. Non si esclude che possano essere utili eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.