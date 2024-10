Rapina in banca da 90 mila euro, scarcerato Nicola Ciccarelli, alias Nicola o’puffo. Il 38enne giuglianese era stato arrestato e condotto nel carcere di Catanzaro per aver commesso una rapina da 90mila euro in provincia di Napoli.

Giuglianese arrestato per rapina da 90mila euro, scarcerato dal Riesame: per lui solo divieto di dimora

Il giudice del tribunale di Modena, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha revocato la custodia cautelare in carcere adotta nei suoi confronti a inizio ottobre, applicando la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena.

Ciccarelli è accusato di aver messo a segno un raid armato alla filiale Bper di Bomporto, dove, con l’aiuto di un complice, avrebbe portato via quasi 90mila euro. Il colpo risale al 7 aprile 2023. Decisive, ai fini dell’individuazione della banda, anche le immagini di videosorveglianza della zona.