Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere per Nicola Ciccarelli, classe 1986, di Giugliano, difeso dall’avvocato Luigi Poziello. L’uomo è ritenuto dalla Procura di Modena tra i responsabili della rapina messa a segno nell’aprile 2023 ai danni della banca Bper di Panaria di Bomporto, in Emilia. In quell’occasione, insieme a un complice, l’uomo portò via un bottino da 90mila euro.

Rapina da 90mila euro nel modenese, arrestato rapinatore giuglianese in trasferta

I malviventi, entrambi armati e con volto travisato, entrarono in azione alle 13 circa, quando la filiale era deserta. Intimarono ai tre dipendenti di consegnare tutti i contanti presenti nel bancomat: quasi 90mila euro. Poi scapparono da una finestra. A fungere da palo, all’esterno, un terzo soggetto, Marco Bettarelli, classe ’91, a bordo di una Renault Laguna.

Le indagini dei Carabinieri della locale Compagnia, coordinate dalla Procura, si sono avvalse delle immagini di videosorveglianza della zona che hanno immortalato i movimenti dell’auto usata dai due rapinatori, una Fiat Panda, prima e dopo di mettere a segno il colpo. Grazie ai filmati è stato possibile risalire all’identità dei rapinatori.