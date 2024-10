Dopo il caso Di Lorenzo ritorna a parlare Mario Giuffredi procuratore di vari calciatore del Napoli e protagonista in questa estate del possibile addio del capitano azzurro, intervenuto ai microfondi di Radio Crc, questa volta Giuffredi ha parlato delle dinamiche evolute ai suoi assistenti Folorunsho e l’ormai ex assistito Mario Rui in questi ultimi mesi.

Io e Mario Rui ormai avevamo idee diverse “

“Sulla questione Mario Rui posso dire che ci possono essere delle divergenze nella vita. Così come ci possono essere delle dinamiche che possono portare alla fine di un rapporto. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni. Ha fatto una bella carriera. Lui è sempre stato sottovalutato. Il valore del giocatore è ineccepibile. Ha ricevuto varie offerte come quelle del San Paolo. Lui ha deciso così. Io non ho condiviso le sue scelte e quindi abbiamo messo fine al nostro rapporto”.