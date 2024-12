Giudice di pace di Marano: appello ai sindaci di Giugliano, Mugnano, Qualiano e Villaricca

“Appello ai sindaci di Giugliano, Mugnano, Qualiano e Villaricca. Il Comitato “Salviamo il Giudice di Pace di Marano” vi rivolge un appello accorato affinché venga rispettata con urgenza la convenzione sottoscritta dai Vostri Comuni per il mantenimento in attività di questo presidio giudiziario, fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini e delle comunità che rappresentate.

Ad oggi, risulta che:

1.Non siano stati inviati i dipendenti della categoria prevista dalla convenzione;

2.In alcuni casi, i dipendenti precedentemente destinati sono stati autorizzati al rientro presso i Comuni di appartenenza senza che sia stata prevista una loro immediata sostituzione.

Tali inadempienze stanno mettendo seriamente a rischio la continuità operativa del Giudice di Pace di Marano, esponendolo concretamente al rischio di soppressione da parte del Ministero della Giustizia.

La chiusura di questo ufficio giudiziario sarebbe un grave danno per:

•I cittadini dei Vostri Comuni, che attendono giustizia e rischiano di vedere compromesso il proprio diritto a un servizio essenziale e di prossimità;

•I professionisti che operano presso il Giudice di Pace di Marano, inclusi avvocati, ingegneri, architetti, periti industriali e medici, i quali verrebbero privati di un punto di riferimento fondamentale per lo svolgimento delle proprie attività.

Vi invitiamo, pertanto, ad intervenire immediatamente per ottemperare agli obblighi assunti con la convenzione, provvedendo:

•All’invio dei dipendenti necessari al regolare funzionamento dell’ufficio;

•Alla tempestiva sostituzione di ogni personale eventualmente rientrato presso il Comune di appartenenza.

Confidiamo nella vostra sensibilità istituzionale e nel vostro impegno affinché il Giudice di Pace di Marano possa continuare a garantire un servizio essenziale per la giustizia e la legalità sul nostro territorio. Non permettiamo che venga meno questo presidio di giustizia”.

Nota stampa Comitato “Salviamo il Giudice di Pace di Marano”