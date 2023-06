Si chiamava Caterina Moretto la 64enne di Meta di Sorrento morta mentre si trovava a bordo di una barba ancorata nella baia del borgo dei pescatori, tra Sorrento e Massa Lubrense. La donna è stata stroncata da un malore.

Massa Lubrense, malore mentre è in barca: addio a Caterina

La tragedia si è consumata poco dopo pranzo. La donna si trovava in barca per trascorrere qualche momento di relax e fare un bagno quando si sarebbe sentita male. I familiari presenti con hanno hanno subito allertato i soccorsi. Gli addetti al salvataggio del lido Cinque Mare hanno raggiunto l’imbarcazione. Tuttavia, nonostante le manovre salvavita, per Caterina non c’è stato niente da fare.

Informata la locale Procura, che però non dovrebbe disporre l’esame autoptico una volta appurato il decesso per cause naturali. Tra le ipotesi quella di un arresto cardiocircolatorio che non ha lascito scampo ala 64enne.

Il lutto

La notizia, intanto, ha fatto rapidamente il giro della città di Meta di Sorrento, dove Caterina era infatti molto conosciuta. La donna, infatti, lavorava presso il comune di Meta. Il sindaco Giuseppe Tito ha già postato un messaggio di cordoglio: “Buon viaggio Caterina. Donna meravigliosa sempre disponibile con tutti. Mi mancherai tanto”. Subito la notizia si è diffusa ed in molti stanno esprimendo il proprio dolore per la tragedia.