Giovanna Civitillo è una showgirl, ballerina e personaggio televisivo italiana. Oggi, 9 gennaio, sarà ospite di Domenica In, condotto da Mara Venier. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, altezza, Amadeus, figlio, incinta.

Giovanna Civitillo: età

L’ex ballerina è nata il 9 settembre 1977 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Ha dunque 44 anni ed è del segno della Vergine.

Altezza

E’ alta 1,75 cm.

Amadeus e figlio

Amadeus e Giovanna si sono incontrati nel programma L’eredità. Lui era al timone della trasmissione e lei lavorava come ballerina. Era il 2003 quando è iniziata la relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile. L’11 luglio 2019 si sono sposati in chiesa a Roma, dopo che il conduttore ha ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio.

Amadeus ha raccontato in una vecchia intervista a Gente che per il loro primo appuntamento le fece recapitare un biglietto da un suo assistente: “Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”, ha spiegato tempo fa. Amadeus ha rivelato in passato a Nuovo che la carriera di Giovanna è stata stroncata dalla loro unione, che non l’ha affatto avvantaggiata. E, in effetti, dopo L’Eredità non è stata protagonista in tante trasmissioni. Spesso ospite a Detto Fatto, nel 2020, è stata scelta come inviata per seguire il Festival di Sanremo – condotto proprio dal marito – per La vita in diretta.

Incinta

Giovanna Civitillo non è dolce attesa. L’anno scorso, in una puntata di “Detto Fatto”, Jonathan Kashanian aveva chiesto alla Civitillo se fosse incinta poiché notava che l’ex ballerina si toccava spesso la pancia. A quel punto Giovanna rivelò di non essere in dolce attesa: il motivo per il quale si toccava spesso la pancia era il vestito che indossava. L’ex ballerina infatt notando le strane pieghe che l’abito le faceva, provava a sistemarle senza però riuscirci.