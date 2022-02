Il giorno 22 febbraio 2022 è considerato palindromo: queste date hanno da sempre incuriosito gli appassionati di soprannaturale, ma il 22/02/2022 ha affascinato anche i matematici americani, che lo hanno già ribattezzato il “Twos-day”, giorno del 2.

C’è chi dice che portino fortuna e chi al contrario le ritiene segno sfortunato: oggi, 22 febbraio 2022, sarà l’unica data palindroma che avremo nel corso del 2022. Vediamo cosa è e il significato.

Palindromo: cosa significa

Il termine palindromo deriva dal greco palin, che significa indietro, e dramein, che significa correre. Ed è proprio questo che i palindromi permettono di fare con numeri, parole e frasi dalla stessa caratteristica comune: possono essere letti indifferentemente da sinistra a destra e viceversa, mantenendo lo stesso significato.

Una caratteristica che ha da sempre suscitato interesse anche da parte degli antichi, che consideravano queste date come magiche e propiziatorie e che nel Medioevo avrebbero addirittura permesso di trovare la formula della pietra filosofale, come nel caso della celebre frase latina palindroma “in girum imus nocte et consumimur igni”, ovvero “andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco”, celebre frase erroneamente attribuita a Virgilio.

Giorno palindromo: quando e cosa è