Il 29 aprile 2022 ricorre la Giornata mondiale della danza, celebrata da milioni di ballerini in tutto l’Universo o da chi ama la danza anche solo per divertimento. Considerata una delle arti più famose e collocata tra quelle più apprezzate, viene omaggiata da anni: quest’iniziativa è stata promossa dal Comitato della Danza dell’International Theatre Institute, il principale partner dell’Unesco per le arti performative. Vediamo il significato, perché si festeggia e alcune immagini da inviare.

Giornata mondiale della danza: perché si festeggia

L’obiettivo principale della giornata è quello di promuovere la disciplina, farla conoscere e cercare di far avvicinare ad essa i giovani. In questo giorno, infatti, si celebra l’importanza della forma d’arte della danza, anche per sensibilizzare le istituzioni che ancora non hanno riconosciuto il suo valore per la comunità e per l’individuo.

Giornata mondiale della danza: significato

“Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta”: questa citazione, attribuita a Friedrich Nietzsche, descrive la danza, una vera e propria forma d’arte, celebrata a livello internazionale il 29 aprile da milioni di ballerini in tutto il mondo o da chi semplicemente ama ballare per divertimento.

La Giornata Internazionale della Danza è stata creata dal Comitato della Danza dell’International Theatre Institute, il principale partner dell’Unesco per le arti performative. E’ stata ufficialmente istituita nel 1982, in una data non casuale: il 29 aprile, infatti, si commemora la nascita di Jean-Georges Noverre, grande coreografo e ballerino francese considerato l’inventore del balletto moderno.

Giornata mondiale della danza: storia

Sin dalle sue origini, questa Giornata intende celebrare la danza in tutte le sue forme espressive, esaltando le discipline. Dalla sua creazione, l’International Dance Committee e l’International Theatre Institute selezionano un’importante personalità della danza per scrivere ogni anno un messaggio per quest’occasione, che sarà poi diffuso a tutto il mondo. In Italia, la manifestazione è stata portata circa 20 anni fa dal Movimento Danza.

La danza ed il suo linguaggio esistono sin dall’era primitiva, dall’antichità egizia, greca ed orientale. La sua definizione, però, si ha solo nel 600, quando si conferma come danza accademica grazie all’Académie Royale de Danse, fondata nel 1661 a Parigi dal re Luigi XIV, ballerino egli stesso, e che era formata da tredici fra i più celebri maestri di danza dell’epoca.

Oggi la danza si studia come disciplina in moltissime accademie e tanti sono i ballerini che mostrano la propria eccellenza, riuscendo a riscuotere grande successo. Anche se non praticata a livello professionale, ma solo per passione, la danza resta sempre un modo per esprime se stessi attraverso un linguaggio unico.

Giornata mondiale della danza: immagini

Ecco una serie di immagini da poter inviare in occasione della Giornata mondiale della danza il 29 aprile 2022.