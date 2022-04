La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, nota anche come Giornata del libro e delle rose, è un evento organizzato il 23 aprile di ogni anno dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. Vediamo perché si festeggia, il significato e alcune immagini da inviare per ricordare questa giornata.

Giornata mondiale del libro, 23 aprile 2022: cosa è, significato

La Giornata mondiale del libro è stata istituita nel 1996, grazie all’UNESCO, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il libro e la lettura sono considerati un mezzo di approfondimento e di conoscenza, strumenti di informazione e di cultura. La lettura consente di entrare in mondi, vite e tempi diversi e dà la possibilità di avvicinarsi a esperienze e realtà lontane da quella in cui si vive, accrescendo così la consapevolezza di quanto il mondo che ci circonda sia poliedrico.

L’idea di celebrare la Giornata del libro nasce in Catalogna, più di 400 anni fa. La tradizione catalana vuole che, proprio nello stesso giorno, in cui si celebra San Giorgio, ogni uomo doni una rosa alla sua donna. Così ancora oggi i librai della Catalogna usano regalare una rosa per ogni libro venduto il 23 aprile. E a Barcellona la tradizionale passeggiata per le Ramblas che invade di banchetti pieni di libri e di rose era uno degli eventi più suggestivi dell’anno.

Giornata mondiale del libro, 23 aprile 2022: perché si festeggia

La data del 23 aprile è stata scelta in quanto, in questo giorno, nel 1616, ricorre l’anniversario della morte di tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: lo spagnolo Miguel de Cervantes, l’inglese William Shakespeare e il peruviano Garciloso de la Vega.

In realtà, Cervantes e Garcilaso de la Vega sono morti il 23 aprile secondo il calendario gregoriano, mentre Shakespeare è morto il 23 aprile secondo quello giuliano, all’epoca ancora in vigore in Inghilterra, e quindi dieci giorni dopo.

L’obiettivo della Giornata è quello di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

Giornata mondiale del libro: immagini

Ecco alcune immagini da poter inviare in occasione della Giornata mondiale del libro il 23 aprile 2022 a chiunque vorrai, per ricordare l’importanza di questo strumento.