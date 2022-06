Lunedi 6 giugno 2022, in Piazza Gramsci a Giugliano, con inizio alle 10.00, avrà luogo una manifestazione organizzata dal SIAN del Dipartimento di Prevenzione della ASL Na 2 NORD dedicata alla Prevenzione Nutrizionale.

Giornata di Prevenzione Nutrizionale SIAN ASL NA 2 NORD, il 6 giugno a piazza Gramsci a Giugliano

Nella Regione Campania, stili di vita alimentari non virtuosi diffusi ancora in ampie fasce della popolazione – soprattutto quelle con basso titolo di studio e condizioni economiche svantaggiate – comportano un impatto sulla salute particolarmente grave, favorendo l’insorgenza delle cosiddette Malattie Croniche Non Trasmissibili (ovvero non legate alla presenza di agenti infettivi come virus o batteri), quali il diabete, l’ipertensione, le malattie cardiovascolari in genere e i tumori.

Tra i dati del rapporto PASSI ( Sistema di sorveglianza epidemiologica sui soggetti di età compresa tra i 18 e i 69 anni) “Guadagnare salute – Rapporto Regione Campania 2020”, relativo agli stili di vita, emerge infatti uno stato nutrizionale inadeguato in oltre il 50% della popolazione adulta della nostra Regione , con percentuali di obesità (11.7%) e sovrappeso (39.5%) decisamente superiori ai valori nazionali (rispettivamente del 10.9% e 35.4 %).

L’abbinamento, inoltre, di tale condizione con l’abitudine al fumo e la sedentarietà (il 51.7% del campione del Rapporto non pratica sport – valore nazionale 35.6 %) rappresenta un fattore determinante per la elevata incidenza statistica regionale di disabilità, di malati multicronici e di malattie croniche gravi, in particolare quelle cardio-cerebro-vascolari, per le quali il rischio in Campania è più elevato che in altre regioni del Paese, con una elevata mortalità, soprattutto cerebro-vascolare.

Non meno preoccupanti sono i dati che riguardano l’età infantile e adolescenziale, con i dati del Sistema di Sorveglianza Okkio alla Salute che, nel Rapporto del 2019, individuano ancora la Campania come la Regione con la più alta prevalenza di bambini obesi e in sovrappeso (44.2% di eccedenza ponderale complessiva).

E’ ormai universalmente riconosciuto come l’80% delle malattie cronico-degenerative può essere prevenuto intervenendo sugli stili di vita e sui fattori di rischio e, sebbene il peso di tali patologie continua ad essere il maggiore, questa tendenza NON E’ IRREVERSIBILE e le azioni di prevenzione possono ancora più della terapia indurre riduzioni di incidenza molto favorevoli.

Il SIAN del Dipartimento di Prevenzione della ASL NA 2 NORD, nel recepire il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, intende con questo evento diffondere e rafforzare i presìdi già utilizzati sul Territorio per le attività di “counseling” nutrizionale, realizzate attraverso gli Ambulatori Distrettuali di Dietetica Preventiva e Ospedalieri di Prevenzione Nutrizionale Oncologica.

Nell’occasione sarà offerta alla popolazione la consulenza dei Biologi Nutrizionisti degli Ambulatori e verrà distribuito materiale informativo sulla prevenzione nutrizionale delle Malattie croniche Non trasmissibili e i decaloghi Ministeriali sul sano utilizzo giornaliero di frutta e verdura e latte e yoghurt.

La manifestazione è stata organizzata nell’ambito delle attività previste dal PP01 e del PL 16 del PRP 2020- 2022 – denominati rispettivamente “Scuole che promuovono salute” e “Malattie Croniche Non Trasmissibili prevenzione, individuazione precoce e presa in carico” .