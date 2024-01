Inizia una anno fortunato per due giocatori del lotto in Campania.

Gioco del lotto, i vincitori nel Casertano e a Caivano

Nell’estrazione di ieri, 8 gennaio, 44.150 euro sono stati vinti a Villa di Briano, in provincia di Caserta, con la combinazione vincente 7-8-19-77 sulla ruota Nazionale. Il giocatore o la giocatrice aveva puntato 4 euro.

Un’altra bella vincita si è verificata a Caivano, in provincia di Napoli, dove un giocatore ha conquistato la somma di 10.125 euro. Questo risultato è stato ottenuto grazie al terno 7-8-19, nuovamente sulla ruota Nazionale.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,3 milioni di euro, per un totale di 39,2 milioni da inizio anno.

Mentre festeggiamo le vincite, è altrettanto importante considerare la responsabilità nel gioco d’azzardo. La ludopatia può avere gravi conseguenze sulla salute mentale e finanziaria delle persone coinvolte. Per coloro che partecipano a questo tipo di attività, è fondamentale farlo in modo consapevole, stabilendo limiti e evitando comportamenti rischiosi che potrebbero sfociare in una dipendenza.