Il cantante napoletano Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise Esposito sarebbero in attesa del loro secondo figlio, come riportato dal settimanale Oggi. Gigi ha 56 anni e il 24 febbraio prossimo ne compirà 57 mentre Denise ne ha 31. Se la notizia fosse confermata, sarebbe il sesto figlio per il cantante. La coppia ha già un bambino di quasi due anni, Francesco.

Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: “La compagna è di nuovo incinta”

Nonostante la coppia non abbia ancora confermato né smentito le presunte voci di un secondo bebè in arrivo, il settimanale sostiene che la gravidanza sia questione di giorni.

Gigi D’Alessio ha avuto il suo primo figlio, Claudio, nel 1987. Successivamente sono nati Ilaria e Luca, quest’ultimo è oggi un artista noto come LDA. Tutti e tre i figli sono nati dalla stessa compagna, Carmela Barbato, unica moglie di Gigi.

In seguito, il cantante napoletano ha avuto una relazione con Anna Tatangelo, durata ben 12 anni, dalla quale è nato il piccolo Andrea. Nonostante i due non si siano mai sposati, secondo alcuni questo è stato l’inizio della loro rottura, nel 2017. L’anno seguente ci hanno riprovato, ma i due si sono detti addio definitivamente nel 2020.