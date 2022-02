Gianmarco Pozzoli è un comico e cabarettista, che ha raggiunto la popolarità grazie all’incontro con la moglie, Alice Mangione, con cui ha realizzato il progetto The Pozzolis Family, che racconta come sopravvivere alla quotidianità della famiglia.

Vediamo nel dettaglio chi è Gianmarco Pozzoli.

Gianmarco Pozzoli: chi è, età, Zelig

Gianmarco Pozzoli ha 50 anni: è nato a Milano il 24 ottobre 1971, sotto il segno dello Scorpione. Fin da piccolo, ha sempre avuto la passione per il mondo della recitazione, possedendo una vena comica innata e un’espressiva mimica facciale.

La sua carriera come comico comincia in trio insieme a Gianluca De Angelis intorno agli anni novanta con i Sagapò; tra il 2010 e il 2012, il duo diviene trio grazie alla new entry Marta Zoboli.

Appare in diversi programmi televisivi in Mediaset, come Convenscion, Zelig, Zelig Off, Colorado, Paperissima Sprint e Geppi Hour, ma lavora anche in diverse pellicole cinematografiche, da Tutti gli uomini del deficiente a Benvenuti al Nord accanto ad Alessandro Siani e Claudio Bisio. E’ uno dei protagonisti anche della serie tv Un passo dal cielo, in onda su Rai1.

Insieme alla moglie Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli ha avviato il progetto The Pozzolis Family, una striscia pubblicata sui diversi canali social, da Facebook a Instagram, in cui, attraverso sketch e spezzoni comici, raccontano la loro quotidianità e le problematiche familiari tipiche di ogni genitore spaziando fra ogni tipologia di argomento. The Pozzolis Family è stato votato nel 2019 come Miglior Sito per Genitori e Bambini ai Macchianera Internet Awards.

Gianmarco Pozzoli: Lol

Gianmarco è tra i partecipanti alla seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, in onda su Prime Video dal 24 febbraio. Insieme a lui, partecipa anche la moglie Alice Mangione, così come artisti del calibro di Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele.

Gianmarco Pozzoli: moglie, dove vive, figli

In merito alla vita privata di Gianmarco, si hanno poche informazioni a disposizione. E’ felicemente sposato con Alice Mangione, con cui nel 2013 ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia si sposa qualche anno dopo con una doppia cerimonia, prima l’11 maggio 2019 a San Candido con rito pagano e il 18 maggio 2019 a Milano con rito civile. Dalla loro relazione nascono due figli, Giosuè, nel 2015 e Olivia Tosca, nel 2017.

Gianmarco Pozzoli: Instagram

Sui social, Gianmarco ha un proprio profilo personale, seguito da quasi 10mila followers su Instagram, e un altro dedicato alle avventure che condivide insieme alla sua famiglia. Questo account, denominato thepozzolisfamily, conta quasi 500mila seguaci.