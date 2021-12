Gianluca Di Gennaro è un attore napoletano, noto al grande pubblico per aver recitato in film come Gomorra, L’Oro di Scampia, Cobra non è e Gramigna. E’ nel cast dello sceneggiato targato Rai “Sabato, domenica e lunedì”. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Gianluca Di Gennaro: età

L’attore è nato il 3 dicembre 1990 a Napoli. Ha dunque 31 anni ed è del segno del Sagittario.

Genitori

Le sue origini non sono del tutto sconosciute al mondo dello spettacolo. Suo nonno, infatti, è il celebre artista Nunzio Gallo, padre a sua volta degli attori Gianfranco e Massimiliano Gallo. Si è diplomato al Liceo d’Arte presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Figlio

L’attore è un giovane papà. Gennaro Di Gennaro ha infatti un figlio di 7 anni, Gabriele, nato dalla relazione con l’attuale compagna Leandra Valiante.

Vita privata

Per un periodo ha vissuto nella capitale, ma poi ha scelto di tornare nella sua città natale per stare vicino al suo bambino. Il debutto a soli 11 anni sul palcoscenico del Teatro Cilea, con il musical “Quartieri Spagnoli”, al fianco dello zio Gianfranco Gallo. Proprio in occasione di questo spettacolo, viene notato dalla responsabile di casting Marita D’Elia, che lo segnala ai registi Andrea Frazzi e Antonio Frazzi per il film Certi bambini (2004).