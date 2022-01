Giampaolo Morelli è un noto attore del cinema italiano, protagonista del film L’agenzia dei bugiardi, in onda questa sera su Canale 5. Famoso per aver interpretato L’ispettore Coliandro nell’omonima serie tv, è di origini napoletane ma vive a Roma.

Scopriamo maggiori dettagli sulla vita professionale e privata di Giampaolo.

Giampaolo Morelli: chi è, età, biografia

Giampaolo Morelli è nato il 25 novembre del 1974, sotto il segno del Sagittario, a Napoli. Ha 47 anni ed è alto 188 cm. Figlio di un magistrato, i genitori sognavano per lui una carriera in tribunale: pur avendo intrapreso gli studi alla facoltà di Giurisprudenza, il futuro attore non ha esitato a dedicarsi alla recitazione, a soli 5 esami dalla laurea.

Giampaolo Morelli: serie tv, film

Giampaolo è diventato famoso al grande pubblico per il ruolo dell’ispettore Coliandro, che ha ricoperto nell’omonima serie tv andata in onda per varie stagioni su Rai2. Lavora in altre fiction come Distretto di Polizia, Butta la luna, Il capitano, Braccialetti Rossi, Una Grande Famiglia.

Ha preso parte anche a diversi film. Tra questi, possono essere menzionati: Mine vaganti (2010), Song ‘e Napule (2014), Babbo Natale non viene dal nord (2015), Poli opposti (2015), Smetto quando voglio – Masterclass (2017), Smetto quando voglio – Ad honorem (2017), Ammore e malavita (2017), A casa tutti bene (2018), L’agenzia dei bugiardi (2019).

E’ anche regista del film 7 ore per farti innamorare, uscito nel 2020, in cui ricopre anche il ruolo di attore insieme a Serena Rossi.

Giampaolo Morelli: moglie, figli

In merito alla sua vita privata, Giampaolo è sposato con una bellissima donna: si tratta di Gloria Bellicchi, anche lei proveniente dal mondo dello spettacolo. Gloria è un’ex Miss Italia, vincendo il titolo nel 1998, oltre che attrice e modella. La coppia vive insieme dal 2010 e ha due figli: Gianmarco (2013) e Piermaria (2016). La famiglia vive attualmente a Roma.

Giampaolo Morelli: Instagram

Giampaolo ha un suo profilo Instagram seguito da quasi 180mila followers, con cui ama condividere scatti in merito alla sua vita privata e professionale.