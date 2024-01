Giallo in Campania, 12enne rapita fuori scuola e ritrovata fuori al cimitero

Giallo a Battipaglia. Nella cittadina in provincia di Salerno una bambina di 12 anni è stata rapita all’uscita di scuola e rilasciata alcune ore dopo a una decina di chilometri di distanza, davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano.

Giallo in Campania, 12enne rapita fuori scuola e ritrovata dopo ore fuori al cimitero

I fatti risalgono al giorno 8 gennaio, data di rientro in classe per gli alunni dopo le vacanze natalizie. Secondo quanto riportato dai giornali locali, la piccola sarebbe stata presa con la forza, incappucciata e portata via. Il ritrovamento è avvenuto dopo diverse ore. La 12enne è stata accompagnata dalla madre all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove è stata sottoposta agli esami del caso dal personale sanitario: esami che avrebbero evidenziato, da quanto si apprende, diversi elementi che farebbero pensare ad abusi sessuali.

A infittire ulteriormente il mistero è il fatto che già lo scorso maggio la bambina era stata rapita, con modalità analoghe, e poi rilasciata. In quella circostanza fu il nonno ad andarla a prendere. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile di Salerno coordinata dalla locale Procura della Repubblica.