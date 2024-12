Giallo a San Felice a Cancello: 48enne ucciso a coltellate. Fermato il figlio

Notte di paura a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Al civico 76 di via Alberti, un uomo di nazionalità cinese di 48 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio ed era riverso in una pozza di sangue. Ad anticipare la notizia è EdizioneCaserta.

Probabile omicidio a San Felice a Cancello: uomo trovato morto nel suo appartamento

L’allarme è stato lanciato da un familiare, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Tuttavia, all’arrivo del personale medico non c’era più nulla da fare: l’uomo era già deceduto.

Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri, seguiti dalla squadra della scientifica. Fin dalle prime fasi delle indagini, l’ipotesi di un omicidio è apparsa la più probabile. Secondo quanto emerso, nell’abitazione erano presenti anche i figli della vittima.

Le indagini si stanno concentrando proprio su uno dei figli, attualmente in stato di fermo. Si ipotizza che, poco dopo la mezzanotte, una lite familiare sia degenerata, culminando nella tragedia. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause di questo drammatico episodio.