Macabro ritrovamento in via Vespucci, a Napoli, nella zona del porto. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri.

Napoli, ritrovato cadavere in strada

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella zona del Parco della Marinella. La vittima sarebbe un uomo di origini straniere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Napoli e della stazione di Napoli Borgoloreto.

Ancora ignota l’identità così come le cause del decesso. La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia sul corpo per fare luce sulla vicenda. Al momento non è esclusa alcuna pista investigativa. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia Napoli Stella.

Il precedente

Lo scorso aprile il corpo di un uomo senza vita è stato trovato sul lungomare Caracciolo a Napoli. La vittima era un 33enne di origini marocchine. In quel caso fu la Polizia di Stato a intervenire e ad avviare le indagini.