Il Covid fa tremare la Germania. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 262.752 casi, un numero mai raggiunto in precedenza. A preoccupare è soprattutto la variante Omicron. I decessi nelle ultime 24 sono 259 (giovedì scorso erano 267).

Germania, sesta ondata travolge la nazione

La Germania, dunque, è stata travolta dalla sesta ondata e il timore principale, sia degli esperti sia del governo, è che si possa arrivare di nuovo a una situazione di non ritorno, con una pressione troppo forte sul sistema sanitario nazionale.

“Leggo sempre di nuovo che la variante Omicron è una variante leggera, ma questo è falso o comunque vero solo in parte. Ci sono 250 vittime al giorno in Germania. E in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di più”, afferma il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach.

Città, città in lockdown

Intano anche la Cina non se la passa bene. Changchun, il capoluogo con nove milioni di abitanti della provincia cinese di Jilin, è stata posta in lockdown per contenere una nuova ondata di casi di Covid-19 saliti ai massimi nazionali degli ultimi due anni.