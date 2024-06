E’ un periodo d’oro per Geolier, il rapper del rione Gescal che dopo la partecipazione a Sanremo, ha visto la sua popolarità triplicare.

Geolier torna single: confermata la rottura con Valeria D’Agostino

Soddisfazioni e successi, ma in amore non va bene. E’ stata, infatti, annunciata la rottura definitiva con la sua storica fidanzata, Valeria. L’artista racconta d’aver avuto una crisi personale proprio dopo il Festival.

Un successo che lo ha travolto e la storia d’amore non ha retto. “Una dura crisi”, così ha motivato la rottura dopo due anni di relazione. Nel corso di una intervista rilasciata a Esse Magazine, Emanuele Palumbo confessa d’aver sofferto e spiega che era abituato a vivere così. Tantissime le canzoni dedicate a Valeria che sono diventate successi, come lui stesso ha sempre raccontato.

I rumors della fine della storia circolavano già da un po’, come il presunto flirt con Rosa Ricci, smentito prontamente dagli interessati. Adesso, però, Geolier si concentra per le tre date tutte sold out allo stadio Diego Armando Maradona previste per questo fine settimana. Intanto è stata annullata l’esibizione del rapper prevista per ieri al Pizza Village per, si legge nella nota dell’organizzazione della manifestazione, “indisponibilità fisica”. Insomma anche per le star ci sono gioie e dolori.