Questa sera, 21 giugno 2024, alle ore 21, Geolier darà il via al suo mini-tour di tre date allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Geolier in concerto allo Stadio Maradona a Napoli: la scaletta con l’ordine delle canzoni

Originariamente previsto come un singolo concerto, l’evento ha registrato un tale successo da richiedere altre due serate, il 22 e il 23 giugno, tutte esaurite in breve tempo. Con questo traguardo, Geolier diventa il primo artista a ottenere tre sold-out consecutivi nella storia dell’impianto napoletano.

Nato nel 2001 nel Rione Gescal di Napoli, Geolier è diventato una delle figure più brillanti della scena musicale italiana, grazie al successo dei suoi primi due album, “Emanuele” e “Il coraggio dei bambini”, quest’ultimo il disco più venduto in Italia nel 2023.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo, lo scorso febbraio, con “I p’ me, tu p’ te” ha consolidato ulteriormente la sua popolarità. Il 7 giugno scorso, Geolier ha pubblicato il suo terzo album, “Dio Lo Sa”, che ha ottenuto il disco d’oro in una sola settimana. Tra i brani più popolari dell’album c’è il pezzo sanremese “I p’ me, tu p’ te”, che ha superato gli 87 milioni di stream su Spotify.

Ecco la scaletta del concerto di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona, già proposta nel suo recente spettacolo allo Stadio Franco Scoglio di Messina:

– Per sempre

– Money

– So fly

– Presidente

– Si stat tu

– Me vulev fa ruoss

– Scumpar

– Moncler

– Ricchezza

– Episodio d’amore

– Idee chiare

– Chiagne

– Narcos

– Maradona

– Capo

– Nu parl, nu sent, nu vec

– 2 secondi

– Il male che mi fai

– Gia lo sai

– Voglij sul a te

– Na caten

– Emirates

– Sarò con te

– L’ultima poesia

– Napoletano

– I p’ me, tu p’ te

– M manc

– X caso

– Io to giur

– Campioni d Italia

– Ammò ma c t sap

– CLS

– Cadillac

– Dio lo sa

– El pibe de oro

– P secondiglian

– Una come te

– Finché non si muore

– Come vuoi

– Give you my love