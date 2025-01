Gabriele morto schiacciato da una pressa a lavoro: lutto a Roccapiemonte

Gabriele Raimondo, un giovane di 33 anni originario di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, ha perso tragicamente la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Perugia. L’episodio si è verificato presso l’Europoligrafico di Sant’Andrea delle Fratte, dove Raimondo, dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo un intervento di manutenzione. Durante l’operazione, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è rimasto schiacciato da una pressa, riportando ferite mortali.

Gabriele Raimondo schiacciato da una pressa: indagini in corso

Le autorità competenti, inclusa la polizia e i tecnici dell’Asl, stanno svolgendo indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. A tal fine, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Raimondo per raccogliere ulteriori dettagli utili a comprendere cosa sia realmente accaduto.

Il cordoglio della comunità di Roccapiemonte

La notizia ha sconvolto la comunità di Roccapiemonte, dove Gabriele era molto conosciuto e apprezzato per le sue doti umani e lavorative. Il sindaco Carmine Pagano ha espresso il proprio dolore dichiarando: “Sono davvero sotto choc per questa notizia. Abbiamo perso un giovane valido, che stava lavorando in Umbria ma che era molto legato a Roccapiemonte. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.