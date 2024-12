Furto da record a Sant’Antimo. Rubati 20 mila euro in attrezzature da lavoro nel corso di un assalto notturno a un deposito. A segnalare l’episodio la vittima che ha inoltrato un filmato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Furto record a Sant’Antimo, rubata attrezzatura da lavoro per 20mila euro

Le immagini di videosorveglianza mostrano le fasi del raid avvenuto nella notte dell’11 dicembre. Ad agire quattro malviventi a bordo di una Fiat Punto.

“Mi hanno rubato delle attrezzature da lavoro, un danno da 20 mila euro. Non se ne può più – è lo sfogo dell’uomo -. Io sto cercando di andarmene via da questo posto perché non possiamo vivere con ansia che la mattina ci svegliamo con la preoccupazione che ci vengono a rubare. Il danno che ho subito mi ha fatto stare male, ho fatto dei sacrifici per comprare l’attrezzatura e poi me l’hanno rubata”.

“Il Prefetto Di Bari ha annunciato 500 agenti su Napoli. Bene ma servono nuove forze su tutto il territorio. Siamo ben oltre l’emergenza, si sta vivendo un dramma. I danni che si contano, economici, emotivi, di sicurezza, aumentano di giorno in giorno. Servono uomini in strada e nuovi piani di monitoraggio e sicurezza”, ha dichiarato Borrelli.