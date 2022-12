Non c’è pace per cimitero di Poggioreale. I carabinieri sono intervenuti questa mattina all’interno del camposanto in via Santa Maria del Pianto su richiesta del custode.

Furto al cimitero di Poggioreale, portati via 200 portavasi in ottone

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, dopo aver forzato la porta di ingresso, ignoti avrebbero rubato circa 200 portavasi in ottone. Indagini sono in corso da parte dei militari dell’arma.

Intanto sono ancora in corso le attività di recupero dei resti delle salme coinvolte nel crollo del 4 gennaio scorso. In una tensostruttura presso la Chiesa Madre vengono ospitati temporaneamente i resti mortali recuperati, questo in vista del restauro. “Stiamo lavorando per dare una risposta a problemi che ci sono da decenni – le parole in quell’occasione del sindaco Manfredi – Oggi abbiamo un cimitero che richiede interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto da parte dei proprietari delle cappelle provate e delle confraternite.

Noi interverremo dove la competenza è del Comune. In parallelo stiamo accelerando le procedure di recupero delle salme che sono state interessate dai crolli perché, dopo il dissequestro di poche settimane fa, adesso insieme ai vigili del fuoco sono iniziate le operazioni”.