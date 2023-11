Ottantamila euro tra carte di credito, borse e gioielli. È il valore del bottino che i ladri hanno trafugato nell’abitazione del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e della influencer napoletana, Chiara Nasti. Il colpo è stato messo a segno in zona Camilluccia a Roma il 22 novembre scorso.

Furto a casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: ladri in fuga con bottino da 80mila euro

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e sono sulle tracce dei responsabili del furto, al momento ignoti.

Come riporta La Repubblica pare che i ladri andassero a colpo sicuro. Sarebbero entrati in casa dall’unica finestra senza allarme e le telecamere di sorveglianza del comprensorio non avrebbero ripreso il loro passaggio. L’ipotesi è che i ladri avessero preso di mira l’abitazione del calciatore biancoceleste e dell’influencer da tempo, aspettando il momento giusto per entrare e portare via tutto quello che potevano.

Nasti, compagna di Zaccagni e madre di suo figlio Thiago, aveva postato una storia su Instagram in cui rassicurava tutti i fan sulle proprie condizioni: “Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!”.

Tra gli oggetti rubati dal valore di migliaia di euro c’è anche una collana alla quale Zaccagni era molto affezionato. Si tratta di una catena in oro da circa 15 mila euro con un ciondolo che riproduce la cifra 20 tempestata di diamanti, ossia il numero della sua maglia che indossa in campo.

Non è la prima volta che il calciatore e Chiara Nasti finiscono nel mirino dei malviventi, ma era già successo poco prima dell’estate quando l’influencer è stata rapinata del Rolex del valore di 20mila euro.