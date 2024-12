Raid in due chiese nell’arco di poche ore. È accaduto ad Aversa nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre. Nel mirino della banda, entrata in azione nel pomeriggio, le chiese di Santa Maria la Nova e della Madonna della Libera, entrambe situate nel quartiere Borgo.

Furti sacrileghi ad Aversa: colpite due chiese nel quartiere Borgo

Secondo le prime ricostruzioni, in uno dei due episodi i ladri hanno scassinato una cassetta delle offerte, rubando i soldi contenuti al suo interno. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi del caso e dato il via alle indagini per identificare i responsabili. Prima di fuggire hanno portato via anche l’hard disk delle telecamere di videosorveglianza per evitare di essere identificati.

La comunità parrocchiale di Santa Maria la Nova, guidata da don Domenico Pezzella, ha espresso dolore e preoccupazione per quanto accaduto. “La Parrocchia si fa prossima a tutti i bisogni della nostra realtà, purtroppo oggi siamo stati chiamati a condividere anche questo grande disagio che la città di Aversa e il nostro quartiere vivono in queste settimane,” ha commentato il parroco.

Don Pezzella ha voluto rivolgere un messaggio diretto agli autori del gesto: “Ai fratelli ladri che sono venuti a visitarci due volte nel giro di poche ore oggi, diciamo che, nessuno davvero in necessità che ha bussato alle porte della nostra chiesa è stato rimandato indietro a mani vuote. Non c’era bisogno di scassinare, bastava venire a chiedere”.