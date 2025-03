Aversa ha vissuto il Carnevale 2025 all’insegna dell’allegria e dell’impegno sociale, grazie all’iniziativa dell’associazione “Ammuina” e di “Lavoro e Futuro” Onlus, supportate da numerosi partner locali. L’evento ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto, combinando animazione, creatività e una profonda riflessione sui diritti dell’infanzia.

Ammuina per Carnevale ad Aversa: un tripudio di colori, creatività e diritti

Domenica 2 marzo il monumentale Chiostro di San Francesco ha accolto le numerose attività previste. Dalle 10:00, il Chiostro si è trasformato nel cuore pulsante della festa, ospitando il Villaggio di Carnevale curato da Sponsi Animazione: gonfiabili, trampolieri, spettacoli di magia e intrattenimento hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Uno dei momenti più significativi dell’evento è stata la sfilata “Maschere e Diritti”, promossa dall’Unicef Campania. Decine di bambini, vestiti da “diritti” e da mattoncini Lego, hanno attraversato Via Roma fino al Chiostro, testimoniando in modo creativo e simbolico l’importanza di garantire spazi di crescita e gioco per tutti i più piccoli. Al termine della sfilata, il sindaco di Aversa Francesco Matacena ha ricevuto le scarpe colorate del “Diritto al Gioco”, emblema dell’iniziativa. Matacena ha dichiarato: “Questa manifestazione dimostra quanto Aversa sia una città viva e attenta alle nuove generazioni. Eventi come il Carnevale sono occasioni preziose per unire la comunità e ribadire valori fondamentali come inclusione e creatività”. Anche Emilia Narciso, presidente dell’Unicef Campania, ha sottolineato il valore della giornata: “Portare l’attenzione sui diritti dei bambini attraverso il linguaggio del Carnevale è un modo efficace per coinvolgere e sensibilizzare. Oggi Aversa ha dato un segnale forte di attenzione ai più piccoli”.

Martedì 4 marzo, martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale, la festa si è spostata in Piazzetta Don Diana. A partire dalle 15:00, i più piccoli hanno partecipato a una serie di laboratori tematici organizzati dall’agenzia FDA Event Creator di Federica d’Angelo. I bambini tra i 24 mesi e i 4 anni si sono dedicati alla creazione di una ghirlanda magica con Le Maghe del Sorriso e ad attività di lettura e riciclo creativo con Manine in Erba. Per la fascia d’età 5-10 anni, l’offerta è stata ancora più variegata: un laboratorio di inglese con giochi interattivi, un’esperienza di cucito creativo con Madama Dorè e un laboratorio teatrale curato da Il Teatro del Garage. Inoltre, tutti i bambini dai 4 ai 10 anni hanno collaborato a un’attività artistica collettiva, realizzando decorazioni che hanno arricchito la parata conclusiva.

Alle 17:30, la piazzetta si è animata con un laboratorio ludico accompagnato da una rappresentazione teatrale, preludio alla tanto attesa sfilata. Alle 18:00, un festoso corteo di bambini in maschera, musicisti e artisti di strada ha attraversato il centro cittadino, tra colori, musica e spettacoli di bolle, creando un’atmosfera magica. La Caritas Diocesana di Aversa ha partecipato all’evento con i bambini del doposcuola popolare, segno dell’importanza dell’inclusione anche nelle occasioni di festa. Don Carmine Schiavone, Direttore della Caritas Diocesana, ha affermato: “Iniziative come questa ci ricordano che il Carnevale non è solo divertimento, ma anche un’opportunità per stare accanto ai più piccoli, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità”.

Alla guida dell’evento c’è stato il giovanissimo Carlo Cafarelli, presidente ventenne dell’associazione Ammuina APS, che ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione. “Abbiamo voluto che il Carnevale fosse più di una semplice festa: un momento di aggregazione, condivisione e crescita per tutta la comunità. Essere riusciti a portare così tanta partecipazione ci spinge a lavorare ancora di più per il futuro di Aversa”, ha dichiarato Cafarelli.

Il Carnevale 2025 si è così concluso con un tripudio di colori, emozioni e significati profondi, regalando alla città un evento che, tra magia e riflessione, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi vi ha partecipato.

(Comunicato stampa)