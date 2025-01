Furti nella scuola del rione Salicelle di Afragola, comitato con prefetto: “Azioni di contrasto funzionano”

Afragola. Ben 12 furti nella scuola in poco più di 2 mesi. Circostanza che ha portato la dirigente della scuola Europa Unita di Afragola, Liberata Sannino, a scrivere al prefetto di Napoli ed acceso i riflettori sull’istinto scolastico che si trova all’interno del difficile Rione Salicelle. I carabinieri della locale stazione hanno identificato il ladro solitario autore dei raid, si tratta di un 40enne con problemi di dipendenza dalle droghe, e stamattina nella scuola si è tenuto un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza coi vertici delle forze dell’ordine. Il prefetto ha presentato i dai che parlano di reati in calo nella cittadina dell’area nord.

Soddisfatta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Pannone e la vicesindaca e sottosegretaria all’Interno Pina Castiello. Nell’istituto era già stato avviato un progetto di riqualificazione della palestra ed arriveranno anche telecamere e sistema antifurto. Alta l’attenzione per la sicurezza anche in base al cosiddetto modello Caivano.

VIDEO: