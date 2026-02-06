Furti in casa, sgominata banda tra Cesa e San Marcellino: complice si getta dal 1° piano per evitare gli arresti

È stata un’operazione complessa e ad alto rischio quella condotta dalla Polizia di Stato nel casertano, dove sono stati eseguiti quattro provvedimenti di fermo nei confronti di cittadini albanesi, ritenuti appartenenti a una banda specializzata in furti e rapine in appartamento. Il blitz ha interessato i comuni di San Marcellino e Cesa.

Cento agenti impegnati nel blitz

All’operazione hanno preso parte quasi cento poliziotti della Questura di Caserta, che hanno circondato le abitazioni degli indagati per evitare la fuga dei sospettati e garantire la sicurezza dei residenti. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze, alcuni dei fermati hanno tentato comunque di sottrarsi all’arresto.

Durante l’intervento, uno dei quattro cittadini albanesi ha tentato una fuga sui tetti, mentre un altro ha opposto resistenza fisica agli agenti. L’episodio più grave si è verificato a San Marcellino, dove un parente di uno degli indagati si è lanciato dal primo piano dell’abitazione contro i poliziotti impegnati nel fermo.

L’uomo, anch’egli albanese e di corporatura robusta, ha ferito cinque agenti, fortunatamente in maniera non grave. Secondo quanto ricostruito, il gesto sarebbe stato compiuto nel tentativo di favorire la fuga di uno dei presunti rapinatori, tentativo che non è riuscito.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno consentito di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale, caratterizzato da una gestione estremamente metodica delle attività illecite. La banda agiva in una fascia oraria ben precisa, dalle 16 alle 22, ritenuta ideale per colpire gli appartamenti. La domenica rappresentava invece il giorno di riposo, durante il quale non venivano messi a segno colpi.

Accertamenti in corso

I quattro fermati sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti investigativi per verificare eventuali collegamenti con altri furti e rapine commessi nel territorio del casertano e nelle province limitrofe.