I Carabinieri delle Stazioni di Varcaturo e Secondigliano hanno arrestato un 27enne, residente nel campo rom di Secondigliano, gravemente indiziato di essere l’autore di un furto aggravato avvenuto lo scorso agosto in un’abitazione a Varcaturo.

Furti in casa a Varcaturo, tre persone fermate: sono residenti nel campo rom di Secondigliano

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo dopo essere stato rintracciato in una baracca, dove ha tentato invano di fuggire alla vista dei militari. Il furto risale al mese di agosto, quando il 27enne si introdusse nell’appartamento di un uomo per rubare gioielli e orologi di valore. Grazie a un’accurata indagine condotta dai Carabinieri e all’ausilio di telecamere di sicurezza installate dalla vittima, è stato possibile risalire al responsabile.

Già poche ore dopo il furto, i Carabinieri avevano individuato e denunciato per ricettazione una coppia residente nello stesso campo rom, un 34enne agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un altro furto in abitazione, e sua moglie di 32 anni. I due erano stati trovati in possesso di alcuni degli oggetti rubati, tra cui quattro orologi che furono poi restituiti al legittimo proprietario.

Refurtiva in parte recuperata

Le telecamere di sorveglianza, infatti, si sono rivelate fondamentali per il buon esito delle indagini, permettendo ai Carabinieri di identificare rapidamente i sospetti e di recuperare parte della refurtiva. Grazie a questo intervento tempestivo, la vittima è riuscita a riavere indietro i suoi beni rubati, mentre il 27enne arrestato è stato associato al carcere di Poggioreale, dove dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato.