Fuoriuscita ammoniaca fabbrica a Gricignano, l’appello: “Restate in casa”

Quattro operai si sarebbero trovati all’interno del locale dove si trovano i serbatoi quando ci sarebbe stata la fuga di gas; tre di loro sarebbero riusciti velocemente ad allontanarsi mentre il quarto non avrebbe fatto in tempo ad abbandonare l’area.

E’ critica la situazione nell’agro aversano a seguito della perdita di ammoniaca nell’azienda Frigo Caserta di Gricignano dove ha perso la vita un operaio. I sindaci della zona, a seguito di comunicazioni da parte delle autorità invitano la cittadinanza a non stare all’aperto per evitare esalazioni di quanto si è sprigionato nell’aria.

In via precauzionale, si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenziali, ed in particolare:

• Tenere chiuse le finestre delle abitazioni;

• ⁠Evitare di stare all’aperto;

• Prestare attenzione a eventuali ulteriori comunicazioni ufficiali”