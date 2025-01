Fuoriuscita ammoniaca da azienda di Gricignano, Mottola (M5s): “Indagine approfondita per accertare responsabilità”

“Siamo sconfortati dalla tragica notizia dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto nel nostro già martoriato territorio. Una giovane vita ci ha lasciati. Patrizio Spasiano, 19enne dipendente di una ditta esterna di manutenzione, è la vittima che si poteva e si doveva evitare, considerando il fatto che solo 10 giorni prima, nella stessa azienda (FrigoCaserta a Gricignano d’Aversa) aveva perso la vita Pompeo Mezzacapo, dipendente di 39 anni, schiacciato da un muletto”. A dirlo è il consigliere di opposizione del Comune di Aversa, Antonio Mottola (M5s).

“È inaccettabile che leggi e politiche permettano il deterioramento delle condizioni di lavoro, favorendo appalti e subappalti che scaricano sui lavoratori il peso della mancanza di sicurezza in nome del profitto. Mi auguro un’immediata e approfondita indagine per accertare le responsabilità, a partire da quelle aziendali. Non è più tollerabile assistere all’erosione dei diritti e della sicurezza. La vita umana deve prevalere su ogni interesse economico. Esprimiamo sincere condoglianze alla famiglia di Patrizio, ai colleghi e a tutti i coinvolti. Ribadiamo con forza: la sicurezza sul lavoro non è negoziabile. È dovere di istituzioni, aziende e società garantire che simili tragedie non si ripetano”, ha concluso il consigliere pentastellato.